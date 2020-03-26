Son dakika: Kızılay Başkanı Kerem Kınık duyurdu! Kızılay corona virüs tedavisine hazır

ABD Gıda ve İlaç İdaresi Salı günü ABD'de 50.000'den fazla Amerikalıyı enfekte eden koronavirüs için ilk tedaviyi onayladı: Enfeksiyonu temizleyen insanlardan kan plazması.

Geri kazanılmış COVID-19 hastalarından alınan kan plazması, bağışıklık sisteminin enfeksiyonla savaşmak için geliştirdiği antikorlar açısından zengindir.

ÇİN'DE DE UYGULANIYOR

Çin geçen ay hastalarını tedavi etmek için yüzyıllık yöntemi kullanmaya başladı ve New York Valisi Andrew Cuomo Pazartesi günü yaptığı açıklamada, plazmanın devletin 25.000'den fazla koronavirüs hastasının en hastalarını tedavi etmek için test edileceğini duyurdu.

Bilim adamları hastalık için yeni, spesifik tedaviler geliştirmek ve klorokin ve remdesivir gibi deneysel ilaçları test etmek için çalışırken, kritik hasta COVID-19 hastaları için en iyi umut olabilir.

TÜRKİYE'DE DE UYGULANABİLİR

Kızılay Başkanı DR. Ali Kınık yaptığı açıklamada, 'Kızılay olarak olarak Afarez Merkezlerimizde bu çalışmayı yapmak için hazır olduğumuzu bildiririz.' ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması halinde tedavi yöntemi Türkiye'de de kullanılacak.