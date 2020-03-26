Tarihi eser kaçakçılarına suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve İ.S.'nin doğu illerinden ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak için Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı.



PLAKA TESPİT EDİLDİ VE...



Harekete geçen ekipler, şüphelilerinin kullandığı aracın plakasını tespit edip, takibe başladı. Jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde düzenlediği operasyonla M.K. ve İ.S.'yi yakaladı. Araçta ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 hayvan figürlü yüzük, 1 kartal heykelciği, 2 insan figürlü metal çubuk, 3 metal insan figürlü heykelcik, 2 sikke ve 1 deniz kızı figürlü hançer ele geçildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.K. ve İ.S. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

KAHRAMANMARAŞ NAMAZ VAKİTLERİ