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'da 'da alçak uçuş yapan pilot hakkında flaş gelişme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 2016'daki darbe girişiminde Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan F-16 ile üzerinde alçak uçuş yapan eski pilot üsteğmen hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:04 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:32 ABONE OL
15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında flaş gelişme

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında F16'larla alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı paniğe sevk eden pilotun yargılandığı davada son dakika gelişmesi...

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında flaş gelişme
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