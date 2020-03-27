15 Temmuz'da İstanbul'da alçak uçuş yapan pilot hakkında flaş gelişme

15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında F16'larla alçak uçuş yaparak sonik patlamalarla halkı paniğe sevk eden pilotun yargılandığı davada son dakika gelişmesi...

Balıkesir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Yüce, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Sanık Yüce'nin avukatı, esas hakkındaki savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Bunun üzerine mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.