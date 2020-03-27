CHP yandaşı medyanın Bakan Albayrak'a yönelik algı operasyonu elinde patladı! Çirkin iftiraya bakanlıktan yalanlama

CHP yandaşı yayın organlarının ve sosyal medya tetikçilerinin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik skandal algı operasyonu ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Odayı, odadaki eşyaları Sn. Bakanımıza ait gibi gösteren, bununla da yetinmeyip akla hayale gelmeyen iftiralar üreten bu zihniyet ile yargı önünde hesaplaşacağız." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber tarafından yapılan açıklamada şunlar denildi:

4 yıldır, Türkiye'nin özellikle enerji ve ekonomi ile ilgili gündemlerinde yaşadığı her kritik süreçte Sn. Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alanların, coronavirüs ile topyekun mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde de boş durmayacağından emindik.

4 yıldır, Türkiye'nin özellikle enerji ve ekonomi ile ilgili gündemlerinde yaşadığı her kritik süreçte Sn. Bakanımız Berat Albayrak'ı hedef alanların, coronavirüs ile topyekun mücadele içerisinde olduğumuz bugünlerde de boş durmayacağından emindik. — mehmet ali berber (@mali_berber) March 27, 2020

TAMAMEN YALANLARLA ALGI OPERASYONU BAŞLATTILAR

Her seferinde, yalan ve iftiraya sarılan, hiçbir ahlaki ve insani melekeye sahip olmayan bu güruh yeni bir saldırısında da açıkta kaldı. Sn. Bakanımızın, önceki gün online gerçekleşen FİKKO toplantısına dair fotoğraflar üzerinden tamamen yalanlarla algı operasyonu başlattılar.

Sn. Bakanımız o telekonferansı Beylerbeyi Sarayı'nın üst tarafında bulunan zamanında müştemilat olarak kullanılan bir binada gerçekleştirdiler. Sn. Cumhurbaşkanımız da bakanlarımız da bu kısmı çalışmaları için zaman zaman kullanmaktadırlar.

İFTİRALAR ÜRETEN BU ZİHNİYET İLE YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ

Çarşamba günü de Bakanımız, bu binadaki bir odada yer alan toplantı masasında telekonferans gerçekleştirmiştir. Odayı, odadaki eşyaları Sn. Bakanımıza ait gibi gösteren, bununla da yetinmeyip akla hayale gelmeyen iftiralar üreten bu zihniyet ile yargı önünde hesaplaşacağız.

Yalan medyasının yalan haberleri

Peteklere gelince, Milli Saraylar tarafından restorayson esnasında alınan peteklerin fiyatları ortadadır. Tüm binadaki 24 petek için (13-17-19 dilimlik) 34 bin TL ödenmiş, varaklar da tanesi 250 TL olan defter varaklardan Milli Sarayların kalem ustaları tarafından boyanmıştır.

ALÇAKÇA İFTİRALARIN AMACI, EKONOMİDE VERİLEN MÜCADELEYİ ZAYIFLATMAK VE BAŞINDAKİ KİŞİYE İTİBAR SUİKASTİ YAPMAKTIR

Ülkemizin, COVİD-19 ile tarihi bir mücadele verdiği bu dönemde böylesine alçakça iftiraların amacı, ekonomide verilen mücadeleyi zayıflatmak ve başındaki kişiye itibar suikasti yapmaktır. Elbette başaramayacaklar. Mücadelemize de, duruşumuza da en ufak etkide bulunamayacaklar.

Beylerbeyi Sarayı'ndaki o oda