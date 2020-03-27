Erdoğan Bilim Kurulu üyeleriyle görüştü: Bu musibetin üstesinden geleceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle önceki gün video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, koronavirüsle mücadelede gösterdikleri gayret nedeniyle Bilim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Erdoğan, şöyle dedi:* Hamdolsun milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız tedbirleri büyük bir anlayış ile karşılamış, önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olanlar var ise de genel olarak milletimizin hassasiyetinden memnunuz.* Ülkemizdeki vaka ve ölüm oranı giderek azalan bir trendi ifade ediyor. Milletimizle gönül ve işbirliği içinde inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Bugüne kadar terörden darbeye ve ekonomik saldırıya kadar nice sıkıntıyı birlik ve beraberlik içinde aşan Türkiye Allah'ın izniyle virüs meselesini de çözecektir. Yeter ki kurallara uyulmasını temin edelim ve metanetimizi koruyalım.Önümüzdekigünlerin hastalığın yayılma hızının kırılması bakımından kritik olduğunu biliyoruz. Hep birlikte daha çok çalışarak, daha çok gayret göstererek gereken her türlü tedbiri kararlılıkla uygulayarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız.