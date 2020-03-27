Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Koronavirüsü yendi, uyardı: Azami derecede dikkatli olmalıyız

Koronavirüsü yendi, uyardı: Azami derecede dikkatli olmalıyız

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 ABONE OL
Koronavirüsü yendi, uyardı: Azami derecede dikkatli olmalıyız
Adana AK Parti eski İl Başkanı Fikret Yeni (51), koronavirüsü yendiğini açıklayarak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.
Yeni, tedavisinin evde devam ettiğini belirterek, uyarılarda bulundu.
Hastanede bir hafta boyunca tedavi gören ve taburcu olan Fikret Yeni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirtti.
Yeni yaptığı açıklamada "Tüm insanlığın mücadele ettiği KOVİD -19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde KOVİD -19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
ARKADAŞINA GÖNDER
Koronavirüsü yendi, uyardı: Azami derecede dikkatli olmalıyız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA