Koronavirüsü yendi, uyardı: Azami derecede dikkatli olmalıyız

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adana AK Parti eski İl Başkanı Fikret Yeni (51), koronavirüsü yendiğini açıklayarak, devletin aldığı tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi.Yeni, tedavisinin evde devam ettiğini belirterek, uyarılarda bulundu.Hastanede bir hafta boyunca tedavi gören ve taburcu olan Fikret Yeni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devletin aldığı tedbirlere herkesin uyması gerektiğini belirtti.Yeni yaptığı açıklamada "Tüm insanlığın mücadele ettiği KOVİD -19 salgını artık hepimiz için bir realite. Hiçbirimiz bu hastalık bize bulaşmaz noktasında bir düşünceye sahip olmamalı, azami derecede dikkatli olmalıyız. Devletimizin, sağlık kurumlarımızın açıkladığı tedbirlere uymalı ve evde kalmalıyız. Şahsıma da geçtiğimiz hafta içerisinde KOVİD -19 teşhisi konuldu. Başarılı bir tedavi süreci sonunda taburcu edildim ve tedavime izole edilmiş şekilde artık evimde devam ediyorum" diye konuştu.