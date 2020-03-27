MHP Lideri Devlet Bahçeli'den son dakika corona virüs açıklaması: Mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz

Son dakika haberi: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den corona virüsle mücadeleye destek mesajı geldi. Bahçeli mücadelenin kazanılacağını ifade ederek, tavsiyelere uyulması gerektiğine dikkat çekti.

MÜCADELEYİ MUTLAKA KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Bahçeli, "Elbette aklın, bilimin ve duanın gücüyle virüs salgınına direniyor, engel olmaya, önünü kesmeye çabalıyoruz. Kaldı ki mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte tavsiyelere uymak, telaşa kapılmamak, birbirimize güvenip inanmak yegâne çare ve çözümdür." diye konuştu.

Bahçeli, "Ya etkin bir aşı bulunacak, ya insanlar virüse karşı bağışıklık kazanacak, ya da virüs tıpkı SARS hastalığı gibi zamanla mutasyona uğrayıp bulaşma özelliğini kaybedecektir. Bir dördüncü yol şimdilik yoktur. Doğru mücadele, doğru tedavi, doğru süreç yönetimiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.