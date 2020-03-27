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yaşlılara destek oldu! Acil ihtiyacı olan yaşlılara eşlik ettiler

Son dakika gelen bilgilere göre 'de bankacılık, hastane ve market gibi acil ihtiyaçlarını karşılamak isteyen yaşlılara, ekipleri eşlik etti.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:31 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 16:32 ABONE OL
Polis yaşlılara destek oldu! Acil ihtiyacı olan yaşlılara eşlik ettiler
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tehdidine yönelik getirdiği 65 yaş üstü yaşlılara yönelik sokağa çıkma yasağına, kentte genel olarak uyulduğu gözlendi.

65 YAŞ ÜZERİ VATANDAŞLARA...

Kent merkezinde korona virüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşların bankacılık, hastane, market gibi ihtiyaçları Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personelince giderildi. Parasını çeken, hastaneye giden yaşlılar polis araçlarıyla evlerine teslim edildi.
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Polis yaşlılara destek oldu! Acil ihtiyacı olan yaşlılara eşlik ettiler
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