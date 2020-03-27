Şehit cenazelerinde koronavirüs önlemi

MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, PKK'lı teröristlerce havanla yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş (25) Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, şehit Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın (22) ise Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verildi.Karataş (25) için Sızan Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Selim Bağlı, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve vatandaşlar katıldı. Törende cenazeye katılanlara sosyal mesafeye uyarısı yapıldı, maske ve eldiven dağıtıldı. Şehidin cenazesi mahalle mezarlığında toprağa verildi. Şehidin babası Mehmet ve annesi Emine Karataş güçlükle ayakta durabildi. Yaklaşık 6 ay önce göreve başlayan şehit Karataş'ın bekar olduğu öğrenildi. Karakaya için Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine katılanlara maske dağıtılırken, cenaze namazında sosyal mesafe kuralına uyuldu. Karakaya cenaze namazının ardından ilçe şehitliğinde toprağa verildi. Şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi.