Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Eski milletvekilinin corona virüsü testi pozitif çıktı! CHP'li Özgür Özel sosyal medyadan duyurdu...

! Eski milletvekilinin testi pozitif çıktı! 'li sosyal medyadan duyurdu...

Dünyayı kasıp kavuran ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklama ile Türkiye'deki ölümlü vaka sayısını 75 olarak duyurdu. Bakan Koca toplam vaka sasyısını ise 3 bin 296 olarak duyurdu. Corona virüsü testi pozitif çıkanlar arasında Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak gibi isimler de bulunuyor. Bu isimlere bir de eski milletvekili eklendi. Açıklama Grup Başkanvekili 'den geldi. Özel, eski CHP'li vekil 'ün de corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 09:38 ABONE OL
Son dakika! Eski milletvekilinin corona virüsü testi pozitif çıktı! CHP'li Özgür Özel sosyal medyadan duyurdu...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız.Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı.
Haber verdi ve bilinmesini istedi.

Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır.
Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız.

Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Eski milletvekilinin corona virüsü testi pozitif çıktı! CHP'li Özgür Özel sosyal medyadan duyurdu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA