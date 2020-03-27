Son dakika! Eski milletvekilinin corona virüsü testi pozitif çıktı! CHP'li Özgür Özel sosyal medyadan duyurdu...

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Twitter hesabından koronavirüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı. Haber verdi ve bilinmesini istedi. Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır. Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız.Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL DUYURDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in paylaşımı şöyle:

24. Dönem Milletvekilimiz, yakın dostum, canım abim Kadir Gökmen Öğüt'ün korona testi (+) çıktı.

Haber verdi ve bilinmesini istedi.

Güçlü bir bünyesi, kocaman bir yüreği vardır.

Kadir abi başaracak, hep birlikte başaracağız.

Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.