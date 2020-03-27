Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı… 27 Mart Corona virüs vaka ve ölü sayısı tablosu! Canlı harita ile son durum

Haberi | açıkladı… 27 Mart Corona virüs vaka ve ölü sayısı tablosu! Canlı harita ile son durum

Corona virüsü ile ilgili dünya genelinde endişe verici haberleri geliyor. ’deki vakaların yüzde 80’inden fazlası iyileşirken, Avrupa’daki ülkelerde ölü ve vaka sayıları Çin’i geçti. Avrupa temaslı ’deki ilk corona virüsü vakası rapor edildiğinden bu yana vatandaşlar Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısını araştırıyor. En çok merak edilen diğer bir soru ise Türkiye’de hangi ilde corona virüsü vakası görüldüğü… , detaylı corona virüsü vaka sayısı, ölüm sayısı ve iyileşen hasta sayısının bulunduğu bir KOVİD-19 tablosu yayınlanacağını duyurmuştu. İşte, tarafından yayımlanan o corona virüs vaka ve ölü sayısı tablosu ile dünya çapında corona virüs haritası…

Giriş Tarihi: 27.3.2020 08:13 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 08:14 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı… 27 Mart Corona virüs vaka ve ölü sayısı tablosu! Canlı harita ile son durum

Corona virüs salgını, ölüm oranı düşük olmasına rağmen çok hızlı yayılması sebebi ile dünyada büyük bir panik havası yarattı. Özellikle Avrupa'da sağlık sistemi ve marketlerin tedarik zinciri çökmüş durumda. KOVİD-19 henüz bir pandemi bile değilken, gerekli önlemleri almaya başladı ve 90 gün sonra ilk corona virüs vakası ülkemizde tespit edildi. Fahrettin Koca, günlük olarak Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili halkı bilgilendirirken, dün sorulan bir soru üzerine 'Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü' sorusunun da, gerektiği takdirde resmi olarak cevaplanacağını, artık vakaların da canlı olarak tablo ile takip edilebileceğini söylemişti. Bakan Koca'nın söylediği vaka ve ölü sayısı ile iyileşen insan sayısını gösteren canlı tablo yayınlandı!

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA İLE TAKİP

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı… 27 Mart Corona virüs vaka ve ölü sayısı tablosu! Canlı harita ile son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA