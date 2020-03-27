Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı… 27 Mart Corona virüs vaka ve ölü sayısı tablosu! Canlı harita ile son durum

Corona virüs salgını, ölüm oranı düşük olmasına rağmen çok hızlı yayılması sebebi ile dünyada büyük bir panik havası yarattı. Özellikle Avrupa'da sağlık sistemi ve marketlerin tedarik zinciri çökmüş durumda. KOVİD-19 henüz bir pandemi bile değilken, Türkiye gerekli önlemleri almaya başladı ve 90 gün sonra ilk corona virüs vakası ülkemizde tespit edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük olarak Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı ile ilgili halkı bilgilendirirken, dün sorulan bir soru üzerine 'Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü' sorusunun da, gerektiği takdirde resmi olarak cevaplanacağını, artık vakaların da canlı olarak tablo ile takip edilebileceğini söylemişti. Bakan Koca'nın söylediği vaka ve ölü sayısı ile iyileşen insan sayısını gösteren canlı tablo yayınlandı!

VAKA VE İYİLEŞEN HASTA SAYISINI GÖSTEREN TABLO YAYINLANDI!

Canlı corona virüsü vaka sayısı ve hayatını kaybeden insanların sayısını içeren tablo, TUBİTAK tarafından yayınlandı. Haberimizde, Türkiye'de corona virüsünde son durumu canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca, resmi açıklamalara göre Türkiye'de hangi illerde corona virüs vakası görüldüğü ile ilgili bilgiler de yer almaktadır...

CORONA VİRÜSÜ CANLI HARİTA İLE TAKİP

İşte, Türkiye'de corona virüsünün neden olduğu KOVİD-19 salgını ile ilgili son bilgiler ve dünya geneli canlı harita ile corona virüsü vaka ve ölü sayısı...