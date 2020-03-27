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Son dakika: tren seferleri geçici olarak durduruldu!

Koronavirüs tedbirleri hayata geçirilmeye devam ediyor. Son dakika bilgisine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında (), Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 06:36 ABONE OL
Son dakika: YHT tren seferleri geçici olarak durduruldu!

TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamada, geçici olarak durdurulan YHT, Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilebileceğini, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretin verileceği belirtildi.

SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK AMACIYLA...

İstanbul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceğinin bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu trenlerde sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı koltukların kullanılması engellenecek. Koronavirüs salgınının önüne geçilmesinde en önemli unsurun kişisel hijyen ve sosyal izolasyon olduğu gerçeğinden hareketle "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyulmasını bir kez daha hatırlatırız."

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Son dakika: YHT tren seferleri geçici olarak durduruldu!
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