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Son dakika: Başkan , karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

Son dakika haberi... Başkan , KKTC'den gelip karantina altında bulunurken sevk edildiği hastanede doğum yapan Sevda Gül'ü telefonla arayarak kutladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 19:05 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 19:33 ABONE OL
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, 24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altında bulunurken önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

HAYIRLI VE SAĞLIKLI BİR ÖMÜR TEMENNİSİNDE BULUNDU

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Başkan Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, karantina sürecinde doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti
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