Hastalığın önünü keseceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu, alınan yeni kararları duyurdu. Koca, sokakta geçirilecek zamana kısıtlama getirileceğini belirterek, "Devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak, hastalığın önünü keseceğimize inanıyorum." dedi. Bakan Koca'nın düzenlediği basın toplantısından önemli satırbaşları şöyle:Hasta sayının 90 bine yaklaştığı ülkeler var. Asla onlarla aynı durumda değiliz. Türkiye insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptı. Yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karşı koruyacak sıkı tedbirleri aldı. Biz de 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak.Bu bulaşıcı hastalık, en çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesilince virüsün önü kesiliyor. Hastalığın engellenmesinin şartlarını sağlamak zorundayız. Bugün Bilim Kurulumuzda belki de en önemli toplantımızı yaptık. Daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Yayılmaya karşı bu prensip şu önemli noktaya varıyor, virüsün şehirden şehre yayılmasına set çekmek.Bilim Kurulunun 83 milyon için önerdiği tedbir belli bir süreliğine, sınırları konmuş geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Devletimiz tüm gücünü hayata koyacak. Hastalığın önüne geçeceğimize inanıyorum. Bugün tavsiye kararlarını Sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim, bu konuda değerlendirmeleri olacak. Bakanlığımız bu sürede küresel tecrübelerin gerektirdiği her adımı atmaya devam edecek.Hastalığa dair verileri her gün kurumsal internet sayfamızda yayınlayacağımızı açıklamıştım. Son 24 saatte bugünün sonuçlarını söylemiş oluyorum. 7 bin 544 test yapıldı, 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92'ye çıktı.Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka saylarının fazla olduğunu biliyoruz. Devlet gerekeni yapar.Sağlık personelimizin çalışanlarımızın özellikle çok riskli olan hekimlerimizin ve personelimizin bu dönemde Kovid19 tanısı aldığı oldu. Özellikle personelimizi korumak anlamında her türlü tedbiri almak anlamında bir gayret içinde olduğumuzu söylemek istiyorum. Maske, malzeme konusunda herhangi bir eksiği oluşturmamak konusunda gayret içindeyiz.(Hayatını kaybeden 33 yaşındaki sağlık çalışanı) Sağlık çalışanımız, 5-6 yaşından beri immün yetmezliği olan önemli, kronik hastalıkları olan birisi, yani direnci düşük olan vatandaş. O temasla o virüsü kapıyor ama ondan önce de ateşinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen mevsimsel grip tablosu vardı onun üzerine koronavirüsün temas etmesiyle, takip edildiği hastaneye gidiyor, orada bir 58-59 yaşında bir kişiyle temas ediyor, o kişiyi de kaybettik.Spor camiasında pozitif vakaların sayısı az değil. Bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekliyle sağlayamazsak birçok camiada, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir sporcuda görülmüş olması onun temas ettiği kişilerde de olması anlamına geliyor. Lütfen kendimizi izole edelim diyoruz.Testlerle ilgili hiçbir vatandaşımızın ücret vermesi gerekmiyor. Toplam bizim aldığımız PCR yöntemiyle çalışan kit 350 bin. Bizim ayrıca 3.5-4 saat ortalamayla olan zaten 1 milyona yakın kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulaşan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde 15-20 binlere kadar tarama testiyle birlikte çıkmış olacak. Hızlı 15 dakikalık tarama kitleri var. Şu an hazır 350 bin tane hazır var. Antikor tespit eden kitler.