İnfaz Yasası’nda başa dönülüyor

İnfaz indirimi ile ilgili hazırladığı taslağı siyasi partilere götürüp tartışmaya açan AK Parti, bu konuda başa dönmeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan toplantıda da neler yapılabileceği ele alındı. Erdoğan, cinsel suçlar ve uyuşturucu ile ilgili tartışmalara dikkat çekerek "Kamu vicdanını kanatacak hiçbir şey yapmayın" talimatı verdi. AK Parti bunun üzerine taslak metni tekrar değerlendirdi. Mükerrer suçlar hariç başından beri savunulan terör, uyuşturucu, organize suçlar, adam öldürmenin infaz indirimi kapsamı dışında tutulması görüşü ağırlık kazanmaya başladı. Uyuşturucu, organize suçlar gibi alanlara örgüt yöneticileri ile üyelerin ayrılıp, üyelere indirime gidilip gidilemeyeceği üzerinde duruluyor. Zübeyde YALÇIN/ANKARA