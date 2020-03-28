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Sağlık Bakanı 'dan yeni mesaj: Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim

Sağlık Bakanı , tedbirleri hakkında yeni bir mesaj paylaştı. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklmada, "Tedbirlere uyarak evinde kalan HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK İYİ BAŞLADIK. Aynı ciddiyetle devam edelim." dedi.

Giriş Tarihi: 28.3.2020 23:32 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 23:38 ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni mesaj: Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, tedbirlere uyarak evde kalan vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirlere uyarak evinde kalan HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM. ÇOK İYİ BAŞLADIK. Aynı ciddiyetle devam edelim." dedi.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 108 olduğunu açıkladı.

Bakan Fahrettin Koca, Türkiye'nin korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, can kaybı toplam 108 kişi oldu. Son 24 saatte 7 bin 641 test yapıldı, yeni vaka sayısı ise bin 704 oldu. Toplam iyileşen sayısının ise 70 kişi olduğu belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni mesaj: Tedbirlere uyarak evinde kalan halkımıza teşekkür ederim
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