Savcılık harekete geçti! Tepki çeken görüntüler...

Koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 3 gencin Bolu'da bir öğrenci yurdunda kaldığı sırada sosyal medyada küfür içerikli videoları ortaya çıkmıştı. Türkiye aleyhinde küfürler ettiği belirlenen 3 gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili açıklamada bulundu.

Başsavcılık açıklamasında şunları kaydetti: "Ukrayna'dan ülkemize Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle dönüş yapmak isteyenler arasında bulunan üç vatandaşımız alınan idari karar gereği Bolu ilinde bir öğrenci yurdunda karantina altına alınmış, karantina esnasında sosyal medyada hakaret içerikli canlı yayın şeklindeki video paylaşımları tespit edilmiştir.



Son dakika: Bolu'da kız öğrenci yurdundaki bu sapık küfürlü canlı yayına tepki yağıyor | Video

Videoda hakarette bulunan şahsın şüpheli M.N.M. olduğu, yanındaki diğer şahısların şüpheliler M. K.K. ve M. Y. olduğu anlaşılmıştır. Şüpheliler hakkında TCK.nın 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan derhal soruşturma başlatılarak karantina sonunda gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir.

Özellikle bu dönemde koronavirüsle ilgili yasalara aykırı, manipülatif her türlü suç teşkil eden eylem,haber ve sosyal medya paylaşımları Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle takip edilmektedir."



