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: Başkan Erdoğan imzaladı! Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak

Türkiye'nin salgınına karşı mücadelesi artarak devam ediyor. Gelen haberine göre; Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, belediyelere koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 01:34 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 02:23 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, belediyelere koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sağlandı.

Belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 3 ay kesinti yapılmayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, nisan, mayıs ve haziran genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için kesinti oranı yüzde sıfır olacak.

Belirtilen süre sonunda, kesinti oranları geçici 12'nci maddede yer alan hükümler çerçevesinde uygulanmaya devam edecek.

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Son dakika: Başkan Erdoğan imzaladı! Koronavirüsle mücadelede belediyelere ek kaynak
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