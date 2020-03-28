Son dakika: Corona virüsü tedavisi için harekete geçti! Bakanlık onay verdi: İyileşenlerin kanını kullanacak...

Corona virüsü ile mücadelede dünya seferber olmuş durumda. Tüm bilim insanları corona virüsünü yenecek tedavi ve aşı çalışmalarına yoğunlaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank A Haber'de 1 milyar TL AR-GE desteği sunulabileceğini söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan onay aldıklarını ve çalışmalara finansal her türü desteğin sağlanacağını söyledi. Türkiye'de bilim insanları çalışmalarına hız verirken, müjde gibi bir haber dünyaca ünlü Türk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. Ovalı, "6 Nisan'da ilk Covid-19 spesifik immun plazma 12 hastanin tedavisi için bir klinik çalışma kapsamında kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum" diyerek duyurdu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Ovalı, "6 Nisan'da ilk Covid-19 spesifik immun plazma 12 hastanin tedavisi için bir klinik çalışma kapsamında kullanılmaya başlıyor. Bakanlık projemize onay verdi. Üretim başladı. Kahramanlarımı öpüyorum" dedi.

Kök hücre ve yapay deri çalışmalarıyla dünya çapında tanınan Prof. Dr. Ercüment Ovalı "28 kahraman Türk çocuğu" dediği ekibiyle birlikte laboratuvara girdi. Ovalı ve ekibi hazırladıkları projeyi Sağlık Bakanlığı'na sundu.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı ve ekibi koronavirüs vakalarının, hastalığı yenen insanların kanındaki antikorlar aracılığı ile tedavi edilebilmesi için proje hazırladı. Ovalı yaptıkları çalışmayı şöyle anlatmıştı: "Tedavi ile ilgili 4 proje hazırlamıştık. Çok kişinin bir arada olmaması için personel sayısını azalttık. İçlerinden biri, bir gün evvel beni aradı ve 'Hocam kanıma dokunuyor, biz böyle evde elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Öleceksek de adam gibi ölelim' dedi. 'Ne yapmak istiyorsun? İnsanların kaçtığı bir virüsü milyonlarca defa lobaratuvarda çalışacaksın ve sadece 15 santim ötende olacak. Hepiniz hayatınızdan olursunuz' dedim. 'Ben varım' dedi. Sabah baktım bütün ekip toplanmış. Sadece başarmak için geldiler ve Türkiye'de bizim gibi bir sürü ekip var. Biz bunlardan biriyiz."