Son dakika... İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı: Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam açıkladığı corona virüs önlemleri kapsamında Vali Ali Yerlikaya son dakika açıklamasında bulundu! Açıklamaya göre bugün saat 17:00'den sonra İstanbul'da şehirlerarası otobüs yolculukları durdurulacak. Birinci dereceden yakını vefat edenler, ağır hastası olanlar, tedavi için doktor kararıyla sevk edilenler kaymakamlık izni ile şehir dışına çıkabilecek.

Son dakika: İstanbul Valisi'nden flaş corona virüsü açıklaması 'Saat 17:00'da durdurulacak' | Video

KAYMAKAMLIK İZNİ İLE SEYAHAT EDİLEBİLECEK!

Tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımız kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

PİKNİK VE BALIK TUTMAK YASAK

İstanbul'da sahiller, mesire ve piknik alanlarında; Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler, İstanbul ili kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör balıkçılık faaliyetleri bugünden itibaren durulmuştur.