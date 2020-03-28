Son dakika: Koronavirüs fırsatçılarına operasyon!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla kurulan Mobil Park Timleri'nce flaş bir operasyon düzenlendi.

27 Mart günü Bağcılar ilçesi Yenigün Mah. 601. sokak üzerinde bulunan bir işyerinde izinsiz sahte dezenfektan ve kolonya imalatı yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine İlçe Zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde işyerinin ruhsatsız olduğu ayrıca üretme izni ve belgesi olmadığı halde dezenfektan ve kolonya imalatı yapıldığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda; 35 Koli 525 adet el temizleme jeli, 35 Koli 525 adet 100ml. kolonya, 35 Koli 525 adet 400ml. kolonya, 50 litre el temizleme sıvısı ele geçirildi. İşyeri Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.