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Son dakika: fırsatçılarına operasyon!

Son dakika haberine göre salgını nedeniyle çok sık kullanılan kolonya ve dezenfektanın sahtelerini üreten işyerlerine baskınlar sürüyor. Bu kez ’da bir iş yerine yapılan operasyonda kolilerce sahte dezefektan ve kolonya ele geçirildi.

Sema ALİM Sema ALİM Gündem
Giriş Tarihi: 28.3.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 28.3.2020 12:07 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs fırsatçılarına operasyon!

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatlarıyla kurulan Mobil Park Timleri'nce flaş bir operasyon düzenlendi.

27 Mart günü Bağcılar ilçesi Yenigün Mah. 601. sokak üzerinde bulunan bir işyerinde izinsiz sahte dezenfektan ve kolonya imalatı yapıldığı bilgisi edinilmesi üzerine İlçe Zabıta ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen denetimlerde işyerinin ruhsatsız olduğu ayrıca üretme izni ve belgesi olmadığı halde dezenfektan ve kolonya imalatı yapıldığı tespit edildi.

Yapılan aramalarda; 35 Koli 525 adet el temizleme jeli, 35 Koli 525 adet 100ml. kolonya, 35 Koli 525 adet 400ml. kolonya, 50 litre el temizleme sıvısı ele geçirildi. İşyeri Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Son dakika: Koronavirüs fırsatçılarına operasyon!
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