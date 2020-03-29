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Fahrettin Koca'nın anlamlı paylaşım! "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim"

sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Türkiye'nin hemen her şehrinden görüntülerin olduğu videoda, vatandaşın hükümetin '' çağrılarına uyup sokağa çıkmadığı, cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor. bu videoyu paylaşarak: "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 30.3.2020 00:56 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 00:57 ABONE OL
Fahrettin Koca'nın anlamlı paylaşım! Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Türkiye'nin hemen her şehrinden görüntülerin olduğu videoda, vatandaşın hükümetin 'Evde Kal' çağrılarına uyup sokağa çıkmadığı, cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor. Bakan Koca bu videoyu paylaşarak: "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...

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Fahrettin Koca'nın anlamlı paylaşım! "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim"
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