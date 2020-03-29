Fahrettin Koca'nın anlamlı paylaşım! "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Türkiye'nin hemen her şehrinden görüntülerin olduğu videoda, vatandaşın hükümetin 'Evde Kal' çağrılarına uyup sokağa çıkmadığı, cadde ve sokakların boş olduğu görülüyor. Bakan Koca bu videoyu paylaşarak: "Sağ ol Türkiye. Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim." ifadelerini kullandı. İşte o görüntüler...

Sağ ol Türkiye.

Yarını tedbirlere daha sıkı uyarak geçirelim. pic.twitter.com/pdD4CC0IPB — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 29, 2020