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'den ahlaksız coronavirüs fırsatçılığı! Sokak sokak gezip devlete düşman arıyorlar!

Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık, eğitim, ekonomi başta olmak üzere bütün sistemler halkın sağlığını ve can güvenliğini korumaya programlanmışken bunu bir fırsatçılığa çevirip sokaklarda devlet düşmanlığı yapmayla zaman harcıyor. Coronavirüs salgınına karşı önlemler üst düzey şekilde alınmaya devam edilirken HDP milletvekili Remziye Tosun, sokak sokak dolaşarak akıl dışı anonslar yapıyor. Tosun durumu algı operasyonu haline getirerek vatandaşı devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

Giriş Tarihi: 29.3.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 14:23 ABONE OL
HDP'den ahlaksız coronavirüs fırsatçılığı! Sokak sokak gezip devlete düşman arıyorlar!

Coronavirüs pandemisine karşı Türkiye ilk günden bu yana olağan çabalarla salgının büyük bir hızla yayılmasına engel olarak dünyadaki bir çok ülkeye nazaran daha tedbirli bir görüntü çiziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili bütün bakanlıklar coronavirüse karşı her gün yeni önlemleri duyurmasına ve vatandaşlara tedbirli olma yönündeki çağrılarına rağmen bu durumu manipüle etmek isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, sokağa çıkarak megafonla vatandaşları devlete karşı kışkırtmaya kalktı.

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun boş durmadı corona virüsü fırsat bilerek vatandaşa skandal sözler söyledi! | Video

SOKAK SOKAK GEZİP DEVLETE DÜŞMAN ARIYORLAR!

HDP Diyarbakır milletvekili Remziye Tosun sokak sokak gezip "Hükümet istiyor ki Kürt halkı ölsün" şeklinde akıl dışı anonslar yaptırıyor.

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Bu durumu kendi hesaplarından 'Tedbirli olalım, virüs değil tedbirsizlik öldürür' şeklinde paylaşan HDP'liler işin gerçek yüzünü de saklamaya kalkıyor.

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HDP'den ahlaksız coronavirüs fırsatçılığı! Sokak sokak gezip devlete düşman arıyorlar!
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