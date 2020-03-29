Karantinada doğum yapan Sevda’yı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantinaya alınan, önceki gün de Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Sevda Gül ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik ederek, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu. ANKARACUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, yarın ilk kez koronavirüs tedbirleri kapsamında telekonferans yönetimiyle yapılacak. İstanbul Tarabya Köşkü'nde çalışmalarını sürdüren Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantının gündeminde korona virüsle mücadele olacak. Erdoğan, dün de MİT Başkanı Hakan Fidan ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşme de iç ve dış güvenlik konuları ele alındı. ANKARA