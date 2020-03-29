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Son dakika: 'de köyü nedeniyle karantinaya alındı

'nin Çan ilçesine bağlı köyü, yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 19:20 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 19:52 ABONE OL
Son dakika: Çanakkale'de Maltepe köyü corona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Maltepe köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kararın Kovid-19 ile mücadele kapsamında verildiği duyurulan açıklamada, "Ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında bulaşıcı hastalığın önlenmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla bugün saat 22.00'den itibaren Çan ilçemize bağlı Maltepe köyümüz 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Son dakika: Çanakkale'de Maltepe köyü corona virüs nedeniyle karantinaya alındı
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