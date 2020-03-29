SON DAKİKA| Türkiye'de corona virüsü mücadelesi devam ediyor! İşte ülkemizde corona virüsü tedbirleri ve son 24 saat yaşananlar!

Ülkemizde salgınla mücadele çerçevesinde birçok yeni genelge ve uygulama yayınlanırken gün içerisinde yaşanan olaylar vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Son olarak gelen açıklamalar ile; Ülkemizde corona virüsü ölü sayısı ne yazık ki 108 kişi olarak bildirilirken tespit edilen toplam vaka sayımız ise 7 bin 402 olarak kaydedildi. İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında yayımladığı genelgeye göre, şehirler arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabileceğini açıkladı. Öte yandan; Adalet Bakanlığı cezaevlerindeki "koronavirüs" tedbirlerinin süresini uzattığını duyurdu. Konuya dair açıklamalar peş peşe geldi. İşte ülkemizde corona virüsü mücadelesi kapsamında gerçekleşen tüm son dakika gelişmeleri ve detaylar…

FAHRETTİN KOCA ÜLKEMİZDEKİ SON DURUMU BİLDİRDİ!

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam test sayısı: 55 bin 464. Toplam vaka sayısı: 7 bin 402. Toplam vefat sayısı: 108. Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 445. Toplam entübe hasta sayısı: 309. Toplam iyileşen hasta sayısı: 70. Bugünkü test sayısı: 7 bin 641. Bugünkü vaka sayısı: 1704. Bugünkü vefat sayısı: 16." bilgisini verdi.

İşte diğer detaylar;