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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan taksiler için karar

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı taksiler için yeni, uygulama kararı aldı. Karara göre bu gece yarısı saat 00.01’den itibaren İstanbul, Ankara, ’de  ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00’e kadar plakasının son rakamı “tek” olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 29.3.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 20:45 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan taksiler için karar

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırılacak.

İçişleri Bakanlığı taksiler için yeni, uygulama kararı aldı. Karara göre bu gece yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Buna göre, yarın saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı "tek" olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan taksiler için karar
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