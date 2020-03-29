TÜBİTAK’tan tek tıkla cevap

Koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de görüldüğü ilk günden itibaren sosyal medya yoluyla oluşan bilgi kirliliğini önleyecek "covid19.tubitak.gov.tr" platformu hayata geçti. Her güçlüğün aynı zamanda bir fırsat oluşturabileceği düşüncesine hizmet eden portal, sanal ortamda Covid-19 araştırma ekosistemini bir araya getiriyor. Türkiye'de koronavirüs konusunda çalışan tüm araştırmacılar, bilgi, tecrübe ve veri paylaşımını bu portal üzerinden gerçekleştirebiliyor.Bilim ve teknoloji odaklı süreçlerde birlikte başarma anlayışıyla tasarlanan portalda Covid-19 ile ilgili Türkiye'nin yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makaleler yer alıyor. Pandemiye karşı tedavi yöntemleri ve aşının geliştirilmesi için zamana karşı yarışan bilim insanlarının birlikte iş yapma süreçleri portal ile azami düzeye çekiliyor. Tehdide karşı acil olarak etkin çözümlerin bulunması için farklı disiplinler tek tıkla ortak platform aracılığıyla etkileşime geçebiliyor. TÜBİTAK tarafından geliştirilen websitesi, vatandaşın sosyal medyadaki bilgi kirliliğine karşı güncel ve gerçek bilgilere ulaşmasını da mümkün hale getiriyor. Yararlı olabilecek bilgileri paylaşma amacıyla güden portal üzerindeki çalışmalar gelişmeye açık bir şekilde sürdürülüyor. Websitesinin ana gezinti menüsünde Covid-19'a ilişkin güncel gelişmeler, faydalı bağlantılar, Türkiye'de ve Dünyada durum, bilimsel kaynaklar, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri, duyurular, araştırmacılarımızdan gelenler ve yetkinlikler sekmeleri yer alıyor."Sıkça Sorulan Sorular" bölümünde ise, evde bakılan kedi/köpek gibi evcil hayvanların koronavirüsle enfekte olmadığı, burnun tuzlu suyla yıkanmasının enfeksiyondan korunmada bir faydasının olmadığı, sirke kullanımının koronavirüsü önlemediği bilgilerinin yanında, enfeksiyon tanısının konulma sürecinden, tur araçlarının nasıl temizleneceği konusuna kadar bilgilendirme yer alıyor. Portalda hastalığın ani ölümlere neden olup olmadığı sorusu ise, "Hastalanan kişilerle ilgili yayımlanmış verilere göre hastalık nispeten yavaş bir seyir göstermektedir. İlk birkaç gün daha hafif şikayetler (ateş, boğaz ağrısı, halsizlik gibi) görülmekte sonrasında öksürük, nefes darlığı gibi belirtiler eklenmektedir. Hastalar genellikle 7 günden sonra hastaneye başvuracak kadar ağırlaşmaktadır. Dolayısı ile sosyal medyada yer alan, birden bire yere düşüp hastalanan veya ölen hastalarla ilgili videolar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleriyle yanıt buluyor.