Tüm kentlere vırüs kalkanı

Seyahat izni verilen otobüslerdeki yolcuların listesi gidecekleri şehirdeki valiliğe bildirilecek. Otogar çıkışlarında yolcular ve personel sağlık taramasından geçecek

Sahiller, ören yerleri, mesire ve piknik alanları park gibi alanlar kapatıldı. Piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlere izin verilmeyecek



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün koronavirüs tedbirlerine ilişkin yaptığı açıklamanın ardından başta İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere 30 büyükşehirde Pandemi Kurulu oluşturuldu. Valiler başkanlığında gerçekleştirilen il idare kurulu toplantısında bir dizi kararlar alındı. İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya başkanlığında düzenlenen toplantıda şu kararlar alındı:

Otobüsle şehir dışına çıkışlar durduruldu. Ancak tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayanlar kaymakamlık izni ile seyahat edebilecektir.

Sahiller, mesire ve piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetler ile sahil ve iç sularda amatör balıkçılık faaliyetleri durduruldu.

Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak. Taksilerin şehirlerarası yolcu taşımasına izin verilmeyecek. Ankara'da Vali Vasip Şahin'in başkanlığındaki toplantıda da şehirlerarası yolculuklarla ilgili kararlar alındı:

Şehirlerarası otobüslerin yanı sıra özel araçlar da kontrol edilecek. Şehir içinde ve çıkışında yolculuk yapanlar sağlık taramasından geçirilip, ateşleri ölçülecek, karantinaya alınma durumunda olanlar tespit edilecek. İzmir'de de Vali Erol Ayyıldız Başkanlığı'nda yapılan toplantıda şu kararı aldı:

Sadece doktor kararlarıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden ve ağır hastalığı olanlar ile kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar yolculuk yapabilecek."



YOLCULARA SAĞLIK TARAMASI YAPILIYOR

ÜÇ metropolün yanısıra diğer Kayseri, Trabzon, Van, Kahramanmaraş, Trabzon, Samsun, Hatay, Bursa, Kocaeli Ordu başta olmak üzere 27 büyükşehirde de kararlar alındı.

İstanbul'da kentin giriş ve çıkış noktalarında (Tuzla- Avcılar) sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta şehirler arası otobüslerdeki yolcuların ve personelin sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla otogar çıkışlarında sağlık kontrol noktaları oluşturulacak. Yolcu listesi ve telefonları, gidecekleri yerlerdeki adresleri gidilecek ildeki valiliğe bildirilecek.

Kayseri'de park, mesire alanı, ören yeri gibi noktalara girişler yasaklandı.

Van'ın Edremit Belediyesi, yasaklanan sahil bandı, park ve mesire alanlarında 42 kişilik ekiple sıkı denetim yapıyor. 30 kilometrelik alanı kapsayan kıyı şeridinde yürüyüş, spor ve piknik yapmaya gelen vatandaşları uyarıyor.





Sırrıberk ARSLAN - Barış SÖZAL- Betül USTA- Halit TURHAN - Özgür ÖZDEMİR - Ali ALTUNTAŞ - Ahmet AKKUŞ - Abbas ÇAKAR- Yaser ÇAPAROĞLU- Meral YILDIZ - Ertan GÜRCANER- İlhan DEMİRCİOĞLU / SABAH