Ulaştırma Bakanlığı’nda bayrak değişimi

TRABZON NAMAZ VAKİTLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı atama kararı kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın yerine Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu getirildi. Karaismailoğlu, bakanlıkta yapılan törenle görevi Turhan'dan devraldı. Karaismailoğlu, "Bu göreve layık olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Önümüzde çok önemli projeler var. Bütün dünyaya ses getirecek, ülkemizin gelişmesine ve geleceğine katkı sağlayacak vizyon projeler var. Onları hep birlikte beraber hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Bunları yaparken de çok saygıdeğer bakanımızın bilgi ve tecrübelerinden mutlaka faydalanacağız" dedi. Turhan ise Karaismailoğlu'na başarılar diledi.TRABZON doğumlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Makine Mühendisliği mezunu. Yüksek lisansını Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında tamamlayan Karaismailoğlu, İBB'de sırasıyla Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü, Ulaşım Daire Başkanlığı ve Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2016'da TOKİ İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevinde bulunan Karaismailoğlu, Eylül 2019'dan beri Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Karaismailoğlu, evli ve iki çocuk babası.