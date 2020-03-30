Beş ilde 10 yerleşim yeri karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesinde bir mahalle ve bir mezra karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrasının İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, daha önce Çaldıran ilçesinde Han, Başkale ilçesinde Esenyamaç mahalleleri ile Çatak ilçesine Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezralarının karantinaya alındığı anımsatıldı.

Bu arada, karantinaya alınan Han Mahallesi'nde ekiplerce temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım kolileri dağıtıldı.

Tunceli

Tunceli'nin Mazgirt ilcesine bağlı Geçitveren köyü, bir vatandaşın Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Mazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyüne İstanbul'dan gelen bir vatandaşa yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Test sonucu pozitif çıkan vatandaşın tedavisine Tunceli Devlet Hastanesinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Başta Sağlık ve İçişleri bakanlığımız olmak üzere ilgili bakanlıklarımızdan gelen genelgelerdeki hususlar da ilk günden itibaren titizlikle yerine getirilmektedir." denildi.

Açıklamada, Tunceli merkez ile Pülümür, Nazımiye, Hozat, Çemişgezek, Pertek, Mazgirt ve Ovacık ilçelerinde, İçişleri Bakanlığı genelgeleri doğrultusunda "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturduğu kaydedilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Vefa İletişim Merkezi'nde görevli arkadaşlarımız 24 saat boyunca 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kıymetli büyüklerimizin ihtiyaçlarını ivedi şekilde evlerine giderek yerine getirmektedirler. Bugüne kadar 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 797 vatandaşımızın ihtiyaçları evlerine gidilerek vefa sosyal destek gruplarında çalışan arkadaşlarımız tarafından yerine getirilmiştir."

Açıklamada, ayrıca, 28 Mart tarihinde kentte yapılan İl Pandemi Kurulunun oy birliği ile aldığı kararlara işaret edilerek, vatandaşların bu kararları uyması istendi.

Çankırı

Çankırı'da da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Çankırı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ta köye İstanbul'dan bir ailenin geldiği, dün aileden bir kişinin yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, aileye yapılan testlerin sonuçları çıkana kadar köye giriş çıkışların kapatıldığı bildirildi.

Bayburt

Bayburt merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Bayburt Valiliğinin internet sitesinden yapılan duyuruda, merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köylerinde, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında bugünden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına geçildiği, köye giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

Kars

Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."