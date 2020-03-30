Devlete küfür eden provokatörün babası adliyedeyken dolandırıcılıktan tutuklandı

Korona virüs salgını sonrasında yurt dışından getirilerek Bolu'da bulunan öğrenci yurduna yerleştirilen 3 öğrenci sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret ve küfür etmeleri sonrasında gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 3 genç, işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

HAKKINDA ARAMA KARARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öğrencilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği sırada, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü(TEM) ekipleri şahısların adliyede bulunan aileleri üzerinde Genel Bilgi Taraması yaptı. Yapılan tarama sonucunda, canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden Mehmet Nuri M. isimli gencin babası Mehmet Veysi M. hakkında arama kararı olduğu ve "Bilişim sistemleri kredi veya banka kurumlarını kullanarak dolandırıcılık" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

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TEM ekipleri tarafından adliyede gözaltına alınan Mehmet Veysi M., ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mehmet Veysi M., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.