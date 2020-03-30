‘Gençler evde kalmazsa İtalya gibi oluruz’

Koronavirüs salgınıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yapan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Ünal, gençleri uyardı:* Bilim Kurulu'nun önerileri çerçevesinde alınan önlemler çok önemli. Ancak bu önlemlere genç nüfus, "Bana bir şey olmaz" düşüncesiyle sokakta dolaşmaya devam ediyor. Bugüne kadar virüs nedeniyle gerçekleşen ölümlerde yaşlı nüfus oranı fazla. Ancak hastalığı dışarıda alıp yaşlılara getiren kişiler gençler. Gençlerin sokakta dolaşmasına engel olamazsak, İtalya gibi oluruz. Bu sürecin bitmesinin en önemli unsurlarından biri de sokaktan tamamen çekilip riski minimize etmek olacak.* Ölümlerin yüzde 20'si 20-64 yaş arası gerçekleşiyor. Hastaneye yatırılan vaka sayısının yüzde 20'si de 20 - 44 yaş arasında. Demek ki gençleri kontrol etmemiz gerekiyor.