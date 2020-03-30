Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere Fahrettin Altun'dan anlamlı yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.

Altun twitter hesabında şu ifadeleri kullandı;



İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.

Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır.

Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 30, 2020

IMF: Türkiye ve Rusya, IMF'den yardım istemedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Thomsen 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi

Korona virüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım talep ettiği bildirilmişti.