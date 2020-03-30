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Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere 'dan anlamlı yanıt

Türkiye'yi IMF'nin kapısına gitmesi için zorlayanlara karşı devlet ve milletin el ele vermesi bazı odakları rahatsız etti. Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere İletişim Başkanı 'dan anlamlı yanıt geldi. Altun: “Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez” dedi

Giriş Tarihi: 31.3.2020 01:26 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 01:42 ABONE OL
Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere Fahrettin Altun'dan anlamlı yanıt

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını eleştirenlere tepki gösterdi.

Altun twitter hesabında şu ifadeleri kullandı;

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli dayanışma, devletin halktan para istemesi değil, bütün dünyanın yaşamakta olduğu böyle bir badirede milletin her ferdiyle sınıf, ideoloji, siyaset ayırmadan birbirine destek olmasıdır. Ucuz hesaplar uğruna bu dayanışmaya taş koymaya çalışanları millet affetmez" ifadelerini kullandı.

IMF: Türkiye ve Rusya, IMF'den yardım istemedi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Direktörü Poul Thomsen, Avrupa'nın büyük ekonomilerinin koronavirüs nedeniyle kapatmalar sonucu yüzde 3 GSYH düşüşü ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Thomsen 'Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil' dedi

Korona virüs salgınının dünya ekonomisine verdiği zarar artmaya devam ederken 81 ülkenin Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) mali yardım talep ettiği bildirilmişti.

IMF açıkladı! Türkiye ve Rusya yardım isteyen ülkeler arasında değil

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Milli dayanışmayı hazmedemeyenlere Fahrettin Altun'dan anlamlı yanıt
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