Salgın yasaklarına uymayana af yok

Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehirlerarası otobüs yolculuğunun izne bağlanması üzerine polisin şehir girişlerinde yaptığı kontroller sürüyor. İstanbul polisi, yasağın ilk gününde saat 18.45 sıralarında Bayrampaşa'da bir site önünde park halindeki otobüs polisler tarafından kontrol edildi. Otobüste 7 kişinin yolcu olarak bulunduğu belirlendi. Araç şoförü Mustafa G. (32) Ankara'ya seyahat etmek üzere 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndan 400 lira karşılığında otobüs bileti aldıklarını, yolcuların bahse konu adresten alınacağı yönünde otogardaki bilet ofisinden kendisine bilgi verildiğini söyledi. "İzin Belgesiz Şehirler Arası Taşımacılık" gerekçesiyle yasal işlem yapılan aracın sürücüsü Mustafa G.'ye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 6 bin 141 lira para cezası kesildi ve söz konusu otobüs 60 gün süreyle trafikten men edildi. Dün İstanbul Harem'den ise seyahat izin belgesi olan bir otobüs 20 yolcusuyla birlikte Antalya'ya gitti. İstanbul polisi, şehirler arası seyahat yasağı kontrollerine 8 farklı noktada başladı. Otobüsler ve araçlar kontrol edildi. Seyahat izni olanların termometrelerle ateşleri ölçüldü.İstanbul'dan gelmesine rağmen, Şanlıurfa istikametinden geliyormuş gibi davranan otobüs sürücüsü durdurularak kontrol edildi. 44 yolcu ve 2 görevli olmak üzere toplam 46 kişinin bulunduğu otobüsün İstanbul'dan Gaziantep'e geldiği anlaşılırken, yüzde 50 yolcu kısıtlaması kuralına uymaması ve yol izin belgesi olmaması nedeniyle işlem yapıldı. Yapılan kontrolde yolculardan birinde yüksek ateş tespit edilmesi üzerine, şüpheli kişi 112 tarafından alınarak hastaneye götürüldü. Otobüste bulunan yolcular ve sürücülere kişi başına 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplamda 144 bin 900 lira para cezası kesildi, otobüsün sahibine ise ayrıca cezai işlem yapılacağı öğrenildi. Ayrıca yolcular karantina uygulanacak.Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan seyahat izin kurulu komisyonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin çıkışlarını kapattı. Seyahat izin kurulu, kalan yolculara seyahat izin belgesi düzenleyerek sefer oluşturdu. Bu kapsamda Konya'dan İstanbul'a gidecek 22 yolcu, tescil belgesinde 44 kişilik yolcu kapasitesi olan otobüse bindirildi. İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, kontrollü bir şekilde gönderildi.SABAH

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