Savcılıktan Sinem Umaş da dahil 10 kişiye soruşturma

Küçükçekmece'de Suriyeli bir kişinin '12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği' iddiası sosyal medyada 'tecavüz'e dönüşerek linç girişimine neden olmuştu. Suriyeli çocuğu linç etmek isteyen mahalleli karakola da yürümek isteyince 18 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Temmuz ayında Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik linç girişimiyle ilgili sosyal medyadan halkı galeyana getirmeye çalışanlar hakkında harekete geçti.

SOSYAL MEDYA ATEŞLEDİ POLİS DURDURDU

Mehmet Akif Mahallesi'nde bir apartmanda çamaşır asarken aşağıya mandal düşüren bir kişi, sokakta oynayan 12 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğa seslenerek getirmesini istemiş Suriyeli çocuk apartmanın kapısını karıştırınca, aynı apartmanda oturan başka bir Suriyeli erkek çocuk kapıyı işaret ederek "Gel gel" demişti. Ortada bu diyalogdan başka herhangi bir fiziki ya da sözlü temas bulunmamasına rağmen olay provokatörler tarafından kısa sürede "taciz-tecavüz" dedikodusuna dönüştürülmüştü. Çocuğu linç etmek isteyen kalabalığı sağduyulu mahalle halkı durdururken olayda adı geçen aileler emniyete gidip ifade vererek ortada fiziki/sözlü taciz olmadığını beyan etmiş sosyal medyanın gazı ile linç edilmek istenen kalabalık polis zoruyla durdurulmuştu.





'TWİTİ BEN ATMADIM HESABIMI ÇALANLAR ATMIŞTIR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada halkı galeyana getirmeye çalışanlardan içerisinde Sinem Umaş'ında bulunduğu 10 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sinem Umaş söz konusu olayın yaşandığı dönemde sosyal medya hesabının çalındığını tahrik amaçlı yazılan yazıları da çalan kişilerin yazdığını iddia etti. Umaş, hesabının çalınması konusunda herhangi bir yere suç duyurusunda bulunmadığını söylerken üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savcılığın, Sinem Umaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkındaki soruşturması devam ediyor.



