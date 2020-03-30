Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Savcılıktan Sinem Umaş da dahil 10 kişiye soruşturma

Savcılıktan da dahil 10 kişiye soruşturma

İstanbul 'de Suriyeli bir kişinin, 12 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği ortaya atılmıştı. Sosyal medyada olay daha da büyütülerek ‘tecavüz’ olarak aktarılmıştı. İddiaların gerçeği yansıtmaması üzerine sosyal medyada halkı galeyana getirmeye çalışanlar hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. 10 kişinin tespit edildiği şüpheliler arasında gelin yarışması ile ünlenen ’ın da bulunduğu ortaya çıktı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 15:36 ABONE OL
Savcılıktan Sinem Umaş da dahil 10 kişiye soruşturma

Küçükçekmece'de Suriyeli bir kişinin '12 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği' iddiası sosyal medyada 'tecavüz'e dönüşerek linç girişimine neden olmuştu. Suriyeli çocuğu linç etmek isteyen mahalleli karakola da yürümek isteyince 18 kişi gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz Temmuz ayında Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik linç girişimiyle ilgili sosyal medyadan halkı galeyana getirmeye çalışanlar hakkında harekete geçti.

SOSYAL MEDYA ATEŞLEDİ POLİS DURDURDU

Mehmet Akif Mahallesi'nde bir apartmanda çamaşır asarken aşağıya mandal düşüren bir kişi, sokakta oynayan 12 yaşındaki Suriyeli erkek çocuğa seslenerek getirmesini istemiş Suriyeli çocuk apartmanın kapısını karıştırınca, aynı apartmanda oturan başka bir Suriyeli erkek çocuk kapıyı işaret ederek "Gel gel" demişti. Ortada bu diyalogdan başka herhangi bir fiziki ya da sözlü temas bulunmamasına rağmen olay provokatörler tarafından kısa sürede "taciz-tecavüz" dedikodusuna dönüştürülmüştü. Çocuğu linç etmek isteyen kalabalığı sağduyulu mahalle halkı durdururken olayda adı geçen aileler emniyete gidip ifade vererek ortada fiziki/sözlü taciz olmadığını beyan etmiş sosyal medyanın gazı ile linç edilmek istenen kalabalık polis zoruyla durdurulmuştu.

'TWİTİ BEN ATMADIM HESABIMI ÇALANLAR ATMIŞTIR'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medyada halkı galeyana getirmeye çalışanlardan içerisinde Sinem Umaş'ında bulunduğu 10 şüpheli tespit edildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Sinem Umaş söz konusu olayın yaşandığı dönemde sosyal medya hesabının çalındığını tahrik amaçlı yazılan yazıları da çalan kişilerin yazdığını iddia etti. Umaş, hesabının çalınması konusunda herhangi bir yere suç duyurusunda bulunmadığını söylerken üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Savcılığın, Sinem Umaş'ın da bulunduğu 10 kişi hakkındaki soruşturması devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Savcılıktan Sinem Umaş da dahil 10 kişiye soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA