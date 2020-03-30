Şehir hastaneleri virüsün yayılmasını yarı yarıya düşürdü

Koronavirüs salgını gözleri gerek yatak sayısı, gerek Avrupa standartları üzerindeki cihaz ve sağlık ekipmanları imkanlarıyla dikkat çeken 7 yıldızlı otel görünümündeki şehir hastanelerine çevirdi. Çin'de yapılan bir araştırmaya göre 81 bin enfekte vakanın yüzde 40'ının hastane bulaşımı olması sebebiyle yayıldığı ortaya çıkarken, Türkiye'deki kapalı alanları 450 bin metrekare ve üzerindeki şehir hastaneleri virüsün Türkiye'de yayılma hızını yarı yarıya düşürmüş durumda. Salgın dönemlerinin hastanelerin fiziki koşullarının ön plana çıktığı bir dönem olduğuna vurgu yapan Bursa Şehir Hastanesi Başhekimi Öğretim Üyesi Dr. Dursun Topal "Geniş alanlar hasta ve çalışan güvenliği için çok önemli. Tüm kalbimizle milletimizin yanındayız" dedi.