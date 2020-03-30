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Seyahat kısıtlamasına uymayanlara hem ceza hem karantina!

uygulama noktasında durdurulan ve Adana ilinden ’ya giden içerisinde 5’i çocuk, şoför ile birlikte toplam 14 yolcunun bulunduğu bir minibüste kontrol yapıldı. Kontrol esnasında seyahat izin belgesi olmaması nedeniyle yolculara ve araç sahibine kişi başına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. Bununla birlikte ilgili genelge gereği yolcular ve araç sürücüsü 14 gün karantinaya alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 18:47 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 19:01 ABONE OL
Seyahat kısıtlamasına uymayanlara hem ceza hem karantina!

Gaziantep'te seyahat kısıtlamasına uymayan şahıslara ceza kesilirken, yolcular 14 gün karantinaya alındı.

KİŞİ BAŞINA 3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Doğu Turnikeleri uygulama noktasında durdurulan ve Adana ilinden Şanlıurfa'ya giden içerisinde 5'i çocuk, şoför ile birlikte toplam 14 yolcunun bulunduğu bir minibüste kontrol yapıldı. Kontrol esnasında seyahat izin belgesi olmaması nedeniyle yolculara ve araç sahibine kişi başına 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. 15 yolcu kapasiteli araçta yüzde 50'den fazla yolcu taşımaktan araç trafikten el çektirildi. Bununla birlikte ilgili genelge gereği yolcular ve araç sürücüsü 14 gün karantinaya alındı.

Seyahat yasağı genelgesi yayımlandı! İşte tüm detaylar

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Seyahat kısıtlamasına uymayanlara hem ceza hem karantina!
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