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Son dakika: 'nda 3 köy tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

'ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 30.3.2020 18:43 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 18:47 ABONE OL
Son dakika: Erzincan'nda 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıda, bugüne kadar alınan kararlara ek olarak Kemah ilçesi Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerinin 30 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir."

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Son dakika: Erzincan'nda 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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