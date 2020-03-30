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haberi: Corona virüse meydan okumaya devam ediyor! 'Olur böyle şeyler' demişti! Bunu da yaptı...

ile ilgili en tedbirsiz ülke olan 'tan ilginç haberleri gelmeye devam ediyor. , virüse karşı önlem almayacaklarını duyurmuş, hayatın olağan şekilde devam edeceğini açıklamıştı. Lukaşenko, tepki almasına rağmen virüsü hafife almış, "Olur böyle şeyler" ifadelerini kullanmıştı. Aleksandr Lukaşenko bu tavrını ısrarla sürdürüyor. Belarus Devlet Başkanı, corona virüsü hiçe sayarak hokey maçına çıktı ve tüm hünerlerini sergiledi. Dünyayı şaşkına uğratan görüntüler, büyük ses getirdi. Belarus, liglerin tatil edilmediği tek ülke konumunda bulunurken, ülkede 94 kişide korona virüsü tespit edilirken, virüs nedeniyle henüz bir ölüm gerçekleşmedi.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 11:55 Güncelleme Tarihi: 30.3.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika haberi: Corona virüse meydan okumaya devam ediyor! 'Olur böyle şeyler' demişti! Bunu da yaptı...

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko koronavirüsü hafife almaya devam ediyor. Virüsü grip gibi yorumlayan Lukaşenko, ülkede hiçbir tedbir almamıştı. Lukaşenko tepkilere aldırmazken yaptığı açıklamada, "Hayat olağan şekilde devam edecek. Olur böyle şeyler" demişti. Lukaşenko daha da iler gitti ve hokey maçına çıktı. Hünerlerini gösteren Lukaşenko'nun görüntüleri çok konuşuldu.

HOKEY MAÇINA ÇIKTI

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, korona virüs salgınına aldırış etmeden hokey maçına çıkarak hünerlerini sergiledi.

Dünya geneli korona virüs pandemisi nedeniyle panik halindeyken, Belarus salgına karşı herhangi bir önlem almamasıyla dikkat çekiyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, salgına rağmen hokey maçı düzenledi. Hünerlerini sergileyen Lukaşenko, maçtan sonra yaptığı açıklamasında "İşte korona virüs için tedavi burada. Ayaklarının üzerinde ölmek, dizlerinin üstünde yaşamaktan daha iyidir. Anlamıyorum, burada virüs yok. Uçtuğunu görüyor musunuz? Ben de görmüyorum. Burası bir hokey sahası, sağlık için en iyisi. Burası herhangi bir spor sahasından daha iyi. Burası virüsün gerçek tedavisinin olduğu yer" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Corona virüse meydan okumaya devam ediyor! 'Olur böyle şeyler' demişti! Bunu da yaptı...
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