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Son Dakika Haberi: Corona virüsü test kiti ile ilgili flaş hamle! Yetkisiz corona virüsü testi yapanlar...

Son dakika haberi... Corona virüsü test kitleri ve hızlı tanı kitleri 'ye geldikten sonra, test ile ilgili bir çok iddia ortaya atılmış ve kaçak test yapan özel hastaneler tespit edilmişti. tarafından Türkiye genelinde 44 ilde 73 merkezin “Covid-19 tanı laboratuvarı” olarak yetkilendirildiği duyuruldu. Yetkisi olmadığı halde Covid-19 tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında ise yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacak. İşte yapılan son dakika açıklamasına ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 01:31 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Corona virüsü test kiti ile ilgili flaş hamle! Yetkisiz corona virüsü testi yapanlar...

Corona virüsü ile ilgili sıkı tedbirler alınırken, test konusunda her geçen gün test kiti sayısı ve test kapasitesini artırıyor. Gelen son dakika haberine göre corona virüsü testini kaçak olarak yapanlar ile ilgili kritik bir karar verildi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından COVİD-19 tanı laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin resmi yazı 81 il valiliğine gönderildi. İlk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen korona virüs (Covid-19) ile ilişkili vaka sayısının kısa süre içerisinde ciddi bir şekilde artarak pandemi haline dönüştüğü belirtilen yazıda, "Ülkemizde de hızla yayılmaya devam eden Covid-19 kaynaklı enfeksiyonların tanısı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir.

İşte yapılan flaş açıklamanın detayları...

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Son Dakika Haberi: Corona virüsü test kiti ile ilgili flaş hamle! Yetkisiz corona virüsü testi yapanlar...
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