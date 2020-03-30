Son Dakika Haberler | Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Corona virüsü için sokağa çıkma yasağı var mı?

Dünya çapında bir salgın haline gelen corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı ile ilgili korkutan rakamlarla birlikte, umut verici haberler de geliyor. Bugün İtalya'da, salgının hızla yayılmaya başladığı haftadan bu yana en düşük yeni vaka sayısı rapor edildi. İtalya genelinde ülke karantinaya girerken, birçok bölge için de sokağa çıkma yasağı kararı getirildi. ABD'de eyaletler vatandaşlarına sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapıyor. Ülkemizde ise vatandaşlar, Türkiye'deki durumu merak ediyor ve Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Sosyal bir devlet olarak, vatandaşların tamamıyla kendilerini karantinaya alması ve olabildiğince temastan kaçınması konusunda her gün uyarılar yapılıyor. Yapılan uyarılar ve yeni getirilen kurallar da, ilgili merciler tarafından denetleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: HALKIMIZ UYARILARA KULAK VERİYOR

Başkan Erdoğan, bugün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, yapılan 'sokağa gerekmedikçe çıkmayın' uyarılarına, vatandaşların büyük ölçüde uyduğunu söyledi.

Gerek ulaşım, gerekse marketler, Pazar yerleri, toplanma alanları ve sahiller ile ilgili önemli tedbirler alındı ve vatandaşların temasını önlemek amacıyla bu tedbirler İçişleri Bakanlığı tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.