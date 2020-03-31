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Son dakika haberi: ’de olacak mı? Corona virüsü için sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

Corona virüsü dünya çapında yayılmaya devam ederken, hem Avrupa hem de ’den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Corona virüsü nedeniyle dünyanın 3’te birinden fazlası ya ya da kısmi karantina altında yaşıyor. ’de ise vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı, , ve Valilikler tarafından yapılan uyarılara büyük oranda dikkat ediyor. Corona virüse karşı Türkiye’de sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi sorusu da, son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Hem Başkan Erdoğan, hem de ilgili bakanlıklardan yapılan açıklamalar ile bu soruya her seferinde bunun şu an için gerekli olmadığının altı çizilerek net cevaplar verildi. Peki, Türkiye’de sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte, corona virüsü düzenlemeleri ile ilgili son dakika haberleri…

Giriş Tarihi: 31.3.2020 07:12 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 07:12 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsü için sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan açıkladı...

Dünya çapında bir salgın haline gelen corona virüsü kaynaklı KOVİD-19 hastalığı ile ilgili korkutan rakamlarla birlikte, umut verici haberler de geliyor. Bugün İtalya'da, salgının hızla yayılmaya başladığı haftadan bu yana en düşük yeni vaka sayısı rapor edildi. genelinde ülke karantinaya girerken, birçok bölge için de kararı getirildi. ABD'de eyaletler vatandaşlarına sokağa çıkmamaları konusunda uyarılar yapıyor. Ülkemizde ise vatandaşlar, Türkiye'deki durumu merak ediyor ve Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu.

TÜRKİYE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI YOK

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Sosyal bir devlet olarak, vatandaşların tamamıyla kendilerini karantinaya alması ve olabildiğince temastan kaçınması konusunda her gün uyarılar yapılıyor. Yapılan uyarılar ve yeni getirilen kurallar da, ilgili merciler tarafından denetleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN: HALKIMIZ UYARILARA KULAK VERİYOR

Başkan Erdoğan, bugün yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, yapılan 'sokağa gerekmedikçe çıkmayın' uyarılarına, vatandaşların büyük ölçüde uyduğunu söyledi.

Gerek ulaşım, gerekse marketler, Pazar yerleri, toplanma alanları ve sahiller ile ilgili önemli tedbirler alındı ve vatandaşların temasını önlemek amacıyla bu tedbirler tarafından sıkı bir şekilde denetleniyor.

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Son dakika haberi: Türkiye’de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Corona virüsü için sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Erdoğan açıkladı...
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