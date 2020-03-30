İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığını belirterek, "Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi" dedi. Bakan Soylu, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına konuk oldu. Koronavirüse yakalanan emniyet mensubu olup olmadığı sorusuna Soylu, "Şu anda sayısı 20 civarında. Bunlardan iyileşenler de var" cevabını verdi. Soylu, Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sonuçlarıyla ilgili soruyu da "10-15 gün içerisinde inşallah açıklanacaktır. Orada süreçler de hemen hemen tamamlandı" şeklinde yanıtladı.