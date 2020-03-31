39 yerleşim yeri karantinaya alındı

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KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ

Bakanlığı, Türkiye genelinde 18 ildeki; 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezra olmak üzere toplam 39 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı bildirilirken, yerleşim isimi verilmedi. Diğer taraftan, Van'da Başkale ilçesine bağlı Ilıcak mahallesi ve bir mezrada, Tunceli'de Malazgirt ilçesine bağlı Geçitveren köyü, Bayburt'ta merkeze bağlı Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyleri, Kars'ın Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü ile Dağpınar beldesi Merkez Mahallesi ile Susuz ilçesinin Erdağı köyü ve Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alındı. Çankırı'da Şabanözü ilçesine bağlı Kamış köyü, Çorum'un Oyaca köyü, Bartın'da Hasankadı beldesi, Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi ile Arapgir ilçesine bağlı Eğin Mahallesi, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünde karantina uygulaması başlatıldığı öğrenildi.