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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Soylu'dan corona virüs açıklaması: Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

Son dakika: 'dan corona virüs açıklaması: Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

: "Şu ana kadar emniyet teşkilatımızda 30, jandarma teşkilatımızda 18 ayrıca 4 kaymakamımız, bir valimiz ve yine diğer teşkilatlarımızda salgınla karşı karşıya kalan, bir bölümü semptom gösteren bir bölümü de pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var."

Giriş Tarihi: 31.3.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 23:11 ABONE OL
Son dakika: Bakan Soylu'dan corona virüs açıklaması: Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 günde sosyal medyada provokasyon yapan 2 bin 863 hesap belirlendi. Bunların yüzde 70'i FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleriyle ilintili." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İmamı, polisi, jandarması, Kızılayı, öğretmeni, devletin bütün birimleri, kaymakamı, valisiyle 725 bin yaşlı insanımızın evine gittik." ifadelerini kullandı. Şehirler arası yolcu taşımacılığı yüzde 98,9 düştü. Şu anda 21 ilimizde 50 belde, köy ve mezrayı karantinaya aldık.

İçişleri Bakanı Soylu: "Fahiş fiyat uyguladığı değerlendirilen 243 satıcıya operasyon yapıldı."

YARDIM AÇIKLAMASI!

Soylu: "Devlet, vali izin vermeden banka numaraları açıklayıp 'Ben yardım topluyorum' derseniz başka devlet, yeni hükümet oluşturmak istiyorsunuz."

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Son dakika: Bakan Soylu'dan corona virüs açıklaması: Testi pozitif çıkan mesai arkadaşlarımız var
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