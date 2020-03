Şehit savcı Kiraz'ın anma programı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz için her yıl İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen anma programı, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında bu yıl iptal edilerek ileri bir tarihe ertelendi. Şehit savcı için İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan imzasıyla yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmakta iken 31 Mart 2015 tarihinde vazifesi başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 5. yılında rahmet ve minnetle anıyoruz. Acımız ve hüznümüz büyük ancak başımız diktir. Türkiye Cumhuriyeti'inin varlığına yönelik her türlü tehdide karşı mücadele inancımıza şehidimizin masum ve aydınlık yüzü ebediyen kaynak teşkil edecek ve bu inanç yüreklerimizde daima yaşayacaktır. Şehidimizin hakikati bulma gayreti ve bu gayret uğrunda verdiği can, tüm meslektaşlarının cesaret kaynağıdır. Bu vesileyle, şehidimize Allah'tan rahmet, saygıdeğer babası Hakkı Kiraz ve annesi Saadet Kiraz başta olmak üzere aziz milletimize sabırlar dileriz" denildi.