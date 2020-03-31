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Son dakika: Bakan Albayrak ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katıldı

, gündmeyile toplanan ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldı. Sosyal medyadan da paylaşımda bulunan Albayrak: 'Covid-19’un küresel ticarete ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk. Özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü işbirliğinin önemini vurguladık.' ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:49 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 19:02 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir kez daha Kovid-19 gündemiyle toplandığına dikkati çekerek, toplantıda, Kovid-19'un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını ele aldıklarını belirtti.

Bakan Albayrak, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, özellikle Merkez Bankaları arasında güçlü iş birliğinin önemini vurguladıklarını kaydetti.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

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Son dakika: Bakan Albayrak G-20 Hazine Bakanları ve Merkez Bankaları Başkanları toplantısına katıldı
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