Son dakika: Coronavirüs fırsatçılarına operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Fatih ve Başakşehir ilçelerinde S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T isimli şahısların, kaçak içki üretiminde kullanılan Etil Alkolü (Damıtılmış Alkol) sahte dezenfektan üretiminde kullanılacağının bilgisi üzerine harete geçti. Ekipler yaptıkları fiziki takip ile söz konusu Etil Alkollerin depolandığı adresleri belirledi.

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ÜRETİLEMEDEN ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen bilgiler ışığında, sahte dezenfektan üretimine fırsat vermemek maksadıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri burada yaptıkları aramalarda 2 bin 150 litre Etil Alkolü ele geçirirken (S.T, C.O, A.A.M, Y.İ ve H.T) isimli şahısları gözaltına aldı.





Jandarmadaki işlemleri biten şüphelilerden Y.İ çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.T, C.O, A.A.M, ve H.T isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ele geçirilen 2 bin 150 litre Etil Alkol Cumhuriyet Savcılığı'nun talimatı doğrultusunda Kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.



