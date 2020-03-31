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Son dakika: İşte 'de coronavirüs vakalarında son durum! Bakan Koca son vakaları duyurdu!

Son dakika haberine göre son 24 saatte gerçekleşen corona virüs vakalarını açıkladı. Bakanlığın coronavirüs vakalarını duyurmak amacıyla açtığı internet sitesinde son rakamlar duyuruldu. Son verilere göre 'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 214'e yükseldi. Son 24 saatte 46 kişi daha hayatını kaybetti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75’e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım." ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:34 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 20:12 ABONE OL
Son dakika: İşte Türkiye'de coronavirüs vakalarında son durum! Bakan Koca son vakaları duyurdu!

Sağlık bakanlığı son 24 saatte gerçekleşen corona virüs vakalarını açıkladı.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda test sayısının % 25,2 oranında arttığını, test merkezi sayısının ise 75'e ulaştığını vurguladı.

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Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Test sayımız düne oranla %25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız. Sosyal izolasyondan taviz vermeyelim. Temas=Risk. Lütfen unutmayalım."

CAN KAYBI 46 TOPLAM VEFAT SAYTISI 214

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs vaka sayısı 2704, can kaybı ise 46 oldu. Toplam vaka sayısı 13531, toplam vefat sayısı 214 oldu.

DÜNKÜ RAKAMLAR

Sağlık Bakanlığı, önceki bilgilendirmede 1610 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 10 bin 827'ye, can kaybının da 168'e ulaştığını açıklamıştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 76 bin 981, toplam vaka sayısı 10 bin 827, toplam vefat sayısı 168, toplam yoğun bakım hasta sayısı 725, toplam entübe hasta sayısı 523, toplam iyileşen hasta sayısı 162 olmuştu.

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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 700 BİNİ GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 700 bini geçti.


DÜNYA GENELİNDE ÖLÜ SAYISI 30 BİNİ AŞTI!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son sayılara göre dünya genelinde corona virüs testi pozitif çıkan 600 bin kişi var, yine dünya genelinde ölü sayısı ise 30 bini oldu.

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Son dakika: İşte Türkiye'de coronavirüs vakalarında son durum! Bakan Koca son vakaları duyurdu!
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